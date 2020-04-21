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Другое     23.04.2020 12:46

Рособоронэкспорт начал вывод на зарубежные рынки боевой платформы «Бумеранг»

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Теги:  Рособоронэкспорт  вооружение  торговля  экспорт 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Рособоронэкспорт начал продвижение на зарубежные рынки боевой платформы «Бумеранг», сообщали ИА «Моссовет» в пресс-службе организации.

Новейшая унифицированная боевая платформа была разработана по заказу Минобороны РФ. Она отвечает всем современным и перспективным требованиям ведения боевых действий. На базе платформы возможно создание машин различного спектра применения с разнообразным вооружением и оборудованием.

Амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8 может использоваться как для выполнения боевых задач при боевых действиях против вероятного противника, или в борьбе с террористами, так и для выполнения задач мирного времени, например, для оказания помощи мирному населению при стихийных бедствиях и катастрофах.

На платформу могут быть установлены дистанционно-управляемые и обитаемые боевые модули с пулеметным, пушечным или комбинированным вооружением.

Машина способна преодолевать различные препятствия, развивать на шоссе скорость более 100 километров в час, и имеет запас хода в 800 километров. На воде машина способна передвигаться при волнении до 3 баллов, может развивать скорость до 10 километров в час и имеет запас хода в 12 часов.

Помимо брони машина защищена динамической и активной защитой, системой постановки дымовой завесы и другими защитными системами. Внутри машины может размещаться 11 человек личного состава, которые защищены от пуль, мин и снарядов. Кроме того, внутри корпуса присутствует противоосколочная защита.

Машина сохраняет способность передвигаться даже в случае отрыва двух колес или с простреленными шинами.

Интерес к новой боевой платформе «Бумеранг» уже проявили в ряде стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. По мнению генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, объем экспорта платформы в обозримом будущем может составить около 1 миллиарда долларов.


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Теги: 
Рособоронэкспорт  вооружение  торговля  экспорт 

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