23 апреля. Mossovetinfo.ru – Рособоронэкспорт начал продвижение на зарубежные рынки боевой платформы «Бумеранг», сообщали ИА «Моссовет» в пресс-службе организации.



Новейшая унифицированная боевая платформа была разработана по заказу Минобороны РФ. Она отвечает всем современным и перспективным требованиям ведения боевых действий. На базе платформы возможно создание машин различного спектра применения с разнообразным вооружением и оборудованием.



Амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8 может использоваться как для выполнения боевых задач при боевых действиях против вероятного противника, или в борьбе с террористами, так и для выполнения задач мирного времени, например, для оказания помощи мирному населению при стихийных бедствиях и катастрофах.



На платформу могут быть установлены дистанционно-управляемые и обитаемые боевые модули с пулеметным, пушечным или комбинированным вооружением.



Машина способна преодолевать различные препятствия, развивать на шоссе скорость более 100 километров в час, и имеет запас хода в 800 километров. На воде машина способна передвигаться при волнении до 3 баллов, может развивать скорость до 10 километров в час и имеет запас хода в 12 часов.



Помимо брони машина защищена динамической и активной защитой, системой постановки дымовой завесы и другими защитными системами. Внутри машины может размещаться 11 человек личного состава, которые защищены от пуль, мин и снарядов. Кроме того, внутри корпуса присутствует противоосколочная защита.



Машина сохраняет способность передвигаться даже в случае отрыва двух колес или с простреленными шинами.



Интерес к новой боевой платформе «Бумеранг» уже проявили в ряде стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. По мнению генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, объем экспорта платформы в обозримом будущем может составить около 1 миллиарда долларов.