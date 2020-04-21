Другие материалы
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Другое
23.04.2020, 12:46
Рособоронэкспорт начал вывод на зарубежные рынки боевой платформы «Бумеранг»
23 апреля. Mossovetinfo.ru – Рособоронэкспорт начал продвижение на зарубежные рынки боевой платформы «Бумеранг», сообщали ИА «Моссовет» в пресс-службе организации. Новейшая унифицированная бо...
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Другое
22.04.2020, 16:21
ВЭБ стал владельцем 77,6% акций футбольного клуба ЦСКА
22 апреля. Mossovetinfo.ru – Госкорпорация «ВЭБ.РФ» официально стала владельцем 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА, сообщается на официальном сайте корпорации. Акции клуба были получены госк...
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Другое
21.04.2020, 17:33
УЕФА настоятельно рекомендовал национальным лигам доиграть сезон
21 апреля. Mossovetinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА), провел во вторник видеоконференцию с 55 ассоциациями-членами и настоятельно рекомендовал доиграть сезон, сообщается на оф...