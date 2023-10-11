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Другое     26.10.2023 13:16

Рособоронэкспорт представит на Dubai Airshow 2023 новейший комплекс противодействия малоразмерным БПЛА

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Теги:  Рособоронэкспорт  Dubai Airshow 2023  БПЛА  противодействие  уничтожение  комплекс  Verba  Technical means set for manpads automated contorl  Portable automated control module  Argument-2 

26 октября — Mossovetinfo.ru — «Рособоронэкспорт в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 представит новый продукт - российский автоматизированный комплекс по противодействию малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)», — сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе АО «Рособоронэкспорт».

«Новый экспортный продукт предназначен для оснащения специализированных подразделений по противодействию БПЛА. Глаза комплекса – переносная малогабаритная радиолокационная станция 1Л122-1Е производства КРЭТ (входит в Госкорпорацию Ростех), которая позволяет обнаруживать БПЛА на достаточном для его перехвата или уничтожения расстоянии», - отмечается в сообщении.
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В сообщении подробно описывается механизм, процесс работы комплекса. «Финалом процесса является радиоэлектронное воздействие на каналы связи и навигации БПЛА или его физическое уничтожение» - говорится в сообщении.
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На Dubai Airshow 2023 Рособоронэкспорт в качестве средства РЭБ представит противодроновое ружье "Аргумент-2". При этом по желанию заказчика оно может быть заменено любым другим носимым противодроновым комплексом.

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Рособоронэкспорт готов рассмотреть заявки иностранных заказчиков на поставку представленного комплекса, сообщает АО «Рособоронэкспорт»– единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения (Входит в Госкорпорацию Ростех). Подробности, на сайте АО «Рособоронэкспорт».
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Также приводятся слова генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева:
"Последние военные конфликты показали огромную роль беспилотных летательных аппаратов всех классов в разведке, наблюдении за обстановкой и поражении живой силы, техники, объектов. На тактическом уровне массово используются в основном малоразмерные аппараты. Они дешевы, но способны наносить серьезный урон. Рособоронэкспорт представит в Дубае новейший российский комплексный продукт с высокой степенью автоматизации, способный обнаруживать, подавлять или уничтожать на поле боя популярные современные малоразмерные FPV-дроны, квадрокоптеры, беспилотники самолетного типа. Его характеристики и высокая эффективность подтверждены в реальных боевых условиях".

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Теги: 
Рособоронэкспорт  Dubai Airshow 2023  БПЛА  противодействие  уничтожение  комплекс  Verba  Technical means set for manpads automated contorl  Portable automated control module  Argument-2 

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