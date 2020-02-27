27 февраля. Mossovefinfo.ru – В связи с ситуацией с коронавирусом с 4 марта временно прекращается курсирование поезда Москва – Ницца – Москва, сообщили журналистам в Министерстве транспорта РФ.



Движение поезда приостанавливается до особого распоряжения.



Данное решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России, так как поезд совершает остановки на севере Италии (в Вероне и Милане), где в последнюю неделю произошла вспышка заболевания коронавирусом.



По данным службы гражданской обороны Италии за последнюю неделю в стране зафиксировано более 500 случаев заражения коронавирусом, 14 человек умерли в результате заболевания.