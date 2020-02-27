27 февраля. Mossovefinfo.ru – В связи с ситуацией с коронавирусом с 4 марта временно прекращается курсирование поезда Москва – Ницца – Москва, сообщили журналистам в Министерстве транспорта РФ.
Движение поезда приостанавливается до особого распоряжения.
Данное решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России, так как поезд совершает остановки на севере Италии (в Вероне и Милане), где в последнюю неделю произошла вспышка заболевания коронавирусом.
По данным службы гражданской обороны Италии за последнюю неделю в стране зафиксировано более 500 случаев заражения коронавирусом, 14 человек умерли в результате заболевания.
17:30 Другое Россия приостанавливает движение поезда Москва – Ницца из-за коронавируса
16:39 Город (Москва и область) На станциях Новогиреево и Кусково построят новые платформы для МЦД-4
15:40 Город (Москва и область) Дом на 83 квартиры по программе реновации построят в Зюзине в 2021 году
14:42 Город (Москва и область) Парк развлечений «Остров Мечты» принял первых посетителей
14:04 Власть Выплаты к юбилею Победы получат все российские ветераны независимо от места проживания
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году