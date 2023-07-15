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28.07.2023, 14:26
Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд
28 июля — Mossovetinfo.ru — Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Об этом заявил Президент ...
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16.07.2023, 13:16
GPS показал свою уязвимость в зоне СВО
16 июля — Mossovetinfo.ru — Российские системы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно «глушат» си...
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15.07.2023, 10:19
В Китае продлили действие тревоги "желтого" уровня в связи с жарой
15 июля — Mossovetinfo.ru — В субботу продлено действие тревоги "желтого" уровня в связи с жаркой погодой во многих ре...