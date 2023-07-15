28 июля — Mossovetinfo.ru — Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Об этом заявил Президент ...

15 июля — Mossovetinfo.ru — В субботу продлено действие тревоги "желтого" уровня в связи с жаркой погодой во многих ре...