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Другое     28.07.2023 14:26

Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд

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Теги:  Саммит Россия – Африка  Путин  долги  Россия  списание 

28 июля — Mossovetinfo.ru — Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка. Стенограмма пленарного заседания опубликована на сайте Президента России.

"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, ещё более 90 миллионов", - сказал Путин.

Также Путин в ходе выступления отметил, что Россия с уважением относится к инициативам африканских государств по вопросам решения украинского кризиса и внимательно их рассматривает.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: сайт Президента РФ

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Теги: 
Саммит Россия – Африка  Путин  долги  Россия  списание 

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