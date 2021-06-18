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Другое     18.06.2021 12:43

Россияне стали чаще брать автокредиты

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Теги:  автомобили  торговля  автокредиты 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Россияне стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ВТБ.

Сообщается, что за первые пять месяцев 2021 года ВТБ выдал 40 тысяч автокредитов на сумму в 40 миллиардов рублей, что на 80% больше, чем с января по май 2020 года.

Больше всего автокредитов выдано в Москве и Подмосковье - в общей сложности в Московском регионе было выдано автокредитов на 12,7 миллиарда рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдано автокредитов на 4,5 миллиарда рублей, в Краснодарском крае - 1,6 миллиарда рублей, в Татарстане - 1,4 миллиарда и в Башкортостане - 1,1 миллиарда рублей.

По мнению вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, на рост автокредитования повлияли государственная программа поддержки, рост цен на автомобили и доступность автомобилей на складах дилеров.


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Теги: 
автомобили  торговля  автокредиты 

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