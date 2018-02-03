Россиянин Левашов сегодня экстрадирован из Испании в США где сегодня предстанет перед судом

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Российский гражданин Петр Левашов сегодня экстрадирован из Испании и предстанет сегодня перед судом в американском штате Коннектикуте в Бриджпорте, - говорится в распространенном пресс-релизе министерства юстиции США.



Власти США предъявили П.Левашову обвинения по восьми пунктам, в том числе - в хакерских атаках, создании вредоносного программного обеспечения, установке «программ-вымогателей» и других вредоносных программ, управлению глобальной сетью «Келихос» из десятков тысяч зараженных компьютеров. По версии следователей, сеть «Келихос» использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений.



Петр Левашов был задержан 7 апреля в Барселоне, где отдыхал с семьей. В октябре 2017 года Национальный суд Испании согласился на экстрадицию Левашова в США. Сегодня по запросу США сотрудники правоохранительных органов Испании передали Левашова американской стороне. Экстрадиции Левашова добивались и власти России.



Ранее, на текущей неделе, МИД РФ предупредил россиян о продолжающейся «охоте» американских спецслужб на российских граждан по всему миру, в первую очередь в тех странах, в которых есть с США договора о выдаче преступников.



Представители посольства РФ в Вашингтоне сообщили СМИ, что готовы оказать «Левашову необходимое содействие» и добиваются от американцев точной информации о местонахождении россиянина.

