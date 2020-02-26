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Другое     26.02.2020 16:23

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

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Теги:  спорт  теннис  Мария Шарапова 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – Российская теннисистка Мария Шарапова объявила об окончании своей спортивной карьеры.

О своем решении 32-летняя спортсменка сообщила в интервью журналу Vanity Fair.

Шарапова пять раз выигрывала турниры «Большого шлема», а также выиграла серебро на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, на которой она также была знаменосцем сборной России. В рейтинге Международной теннисной ассоциации Шарапова трижды занимала 2-е место: в 2006, 2012 и 2014 годах.


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Теги: 
спорт  теннис  Мария Шарапова 

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