26 февраля. Mossovefinfo.ru – Российская теннисистка Мария Шарапова объявила об окончании своей спортивной карьеры.



О своем решении 32-летняя спортсменка сообщила в интервью журналу Vanity Fair.



Шарапова пять раз выигрывала турниры «Большого шлема», а также выиграла серебро на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, на которой она также была знаменосцем сборной России. В рейтинге Международной теннисной ассоциации Шарапова трижды занимала 2-е место: в 2006, 2012 и 2014 годах.