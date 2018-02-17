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Другое     17.02.2018 17:40

Российские хоккеисты, победив сборную США, вышли в четвертьфинал Игр в Пхенчхане

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Теги:  Пхенчхан  Игры  хоккей  Россия  США  олимпиада  четвертьфинал  спорт 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Российские хоккеисты на льду «Хоккейного центра Канын» в Пхенчхане в матче со сборной США в рамках олимпийского турнира Игр-2018 разгромили сборную США со счетом 4:0.

Форварды Николай Прохоркин и Илья Ковальчук Илья Ковальчук оформили дубль и вывели Россию в четвертьфинал олимпийского турнира.

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Теги: 
Пхенчхан  Игры  хоккей  Россия  США  олимпиада  четвертьфинал  спорт 

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