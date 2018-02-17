Российские хоккеисты, победив сборную США, вышли в четвертьфинал Игр в Пхенчхане

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Российские хоккеисты на льду «Хоккейного центра Канын» в Пхенчхане в матче со сборной США в рамках олимпийского турнира Игр-2018 разгромили сборную США со счетом 4:0.



Форварды Николай Прохоркин и Илья Ковальчук Илья Ковальчук оформили дубль и вывели Россию в четвертьфинал олимпийского турнира.