21 октября. Mossovetinfo.ru – Российские клубы во вторник, 20 октября, стартовали в Лиге чемпионов с поражения и ничьей.



Санкт-петербургский «Зенит» принимал на своем поле бельгийский «Брюгге», проиграл со счетом 1:2, победный гол бельгийцы забили в компенсированное время.



«Краснодар», потерявшей из-за коронавируса ряд игроков, а также главного тренера Мурада Мусаева, который заболел ангиной, в гостях сыграл вничью 1:1 с французским клубом «Ренн». При этом, для краснодарского клуба это был дебютный матч в главном еврокубковом турнире.



В среду, 21 октября выступление в Лиге чемпионов начнет московский «Локомотив», который в гостях сыграет с австрийским клубом «Ред Булл». Завершит российскую еврокубковую неделю московский ЦСКА, который в четверг, 22 октября, в гостях сыграет с австрийским «Вольфсбергером» в рамках Лиги Европы.