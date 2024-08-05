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Другое     19.08.2024 07:37

Российские пользователи ищут иностранные замены YouTube

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Теги:  YouTube  Россия  замедление  альтернативы  видеохостинг 

19 августа — Mossovetinfo.ru — Фактическое замедление работы YouTube в РФ спровоцировало рост интереса не только к российским видеохостингам, но и к менее популярным иностранным сервисам вроде американского Vimeo. Участники рынка объясняют это потребностью в классических функциях видеохостинга: встраивания видео на сторонний сайт и т. д. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

“Ъ” изучил изменения поискового интереса к российским и зарубежным видеохостингам после перехода работы YouTube в России в режим систематических перебоев. По данным сервиса «Яндекс Вордстат», с 1 августа наблюдался всплеск поисковых запросов с названием китайского видеосервиса Bilibili: с около 60 тыс. запросов в день в течение июля до около 140 тыс. запросов 5 августа. В ходе анализа учитывались как написание сервиса на латинице, так и наиболее распространенное кириллическое написание. Тот же сервис показал удвоение числа поисковых запросов к американскому видеохостингу Vimeo в августе по сравнению с июлем.

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Теги: 
YouTube  Россия  замедление  альтернативы  видеохостинг 

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