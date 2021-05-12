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Другое     12.05.2021 14:02

Российский авторынок в апреле вырос почти на 300% по сравнению с апрелем прошлого года

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Теги:  автомобили  авторынок  статистика 

12 мая. Mossovetinfo.ru — В апреле 2021 года в России было продано 151 964 новых автомобиля, что на 290,4% больше, чем в апреле 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января по май в России было продано 515 934 новых автомобиля. Это на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 4,5% меньше, чем за первые 4 месяца 2019 года.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что достигнутые результаты подтверждают прогноз о росте авторынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, однако подчеркнул, что для дальнейшей его стабилизации по прежнему необходимы меры государственной поддержки.

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Теги: 
автомобили  авторынок  статистика 

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