27 августа. Mossovetinfo.ru - Автомобильный рынок России в июле поднялся на четвертое место по объему продаж сообщает аналитическое агентство «Автостат». По предварительным оценкам, в июле в России было продано 164,5 тысячи легковых автомобилей без учёта внедорожников.



Первое место среди европейских авторынков в июле занял автомобильный рынок Германии, где было продано 314 938 автомобилей. На втором месте авторынок Франции где в июле было продано 178 982 машины. Третье место занял авторынок в Великобритании где в июле было продано 174 887 машин.



Замыкает пятерку крупнейших европейских авторынков в июле рынок Италии, где за месяц было продано 136 455 автомобилей