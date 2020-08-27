27 августа. Mossovetinfo.ru - Автомобильный рынок России в июле поднялся на четвертое место по объему продаж сообщает аналитическое агентство «Автостат». По предварительным оценкам, в июле в России было продано 164,5 тысячи легковых автомобилей без учёта внедорожников.
Первое место среди европейских авторынков в июле занял автомобильный рынок Германии, где было продано 314 938 автомобилей. На втором месте авторынок Франции где в июле было продано 178 982 машины. Третье место занял авторынок в Великобритании где в июле было продано 174 887 машин.
Замыкает пятерку крупнейших европейских авторынков в июле рынок Италии, где за месяц было продано 136 455 автомобилей
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