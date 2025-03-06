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Другое     16.03.2025 09:29

Российский космонавт Кирилл Песков прибыл на МКС с экипажем Crew-10 - Роскосмос

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Теги:  Кирилл Песков  космонавт  Роскосмос  МКС  NASA  JAXA 

16 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня в 07:04 мск корабль Crew Dragon с экипажем Crew-10 причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС, - сообщает Роскосмос. В экипаже Crew-10, помимо Кирилла Пескова, — Энн МакКлейн, Николь Айерс, Такуя Ониси.

Также сообщается, что «после открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 72-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Алексею Овчинину, Ивану Вагнеру и Александру Горбунову, астронавтам NASA Дональду Петтиту, Нику Хейгу, Барри Уилмору и Суните Уилльямс».

«В середине марта ожидаем приводнение экипажа Crew-9 — домой вернутся космонавт Александр Горбунов, а также астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс», сообщает Роскосмос.

Ракета Falcon-9 с кораблём Crew Dragon стартовала 15 марта в 02:03 мск с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида. В экипаже — космонавт Роскосмоса Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет осуществляется по соглашению о перекрёстных полётах между Роскосмосом и NASA. Запуск корабля Crew Dragon с Кириллом Песковым к МКС был отложен 13 марта, как сообщала NASA, из-за погодных условий и технических проблем.

Планируется, что космический корабль Crew Dragon вернет застрявших на станции на 9 месяцев астронавтов.

11 марта Международная космическая станция совершила свой 150-тысячный виток вокруг Земли. Всего за все время существования (точка отсчета — выведение на орбиту 20 ноября 1998 года первого модуля МКС — функционально-грузового блока «Заря», созданного в России) станция пролетела 6,4 миллиарда километров. Это в 30 раз больше, чем среднее расстояние от Земли до Марса. Каждые сутки МКС, полёт которой происходит по орбите высотой более 400 км, совершает в среднем 16 витков вокруг нашей планеты.

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Теги: 
Кирилл Песков  космонавт  Роскосмос  МКС  NASA  JAXA 

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