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Другое     19.03.2020 09:04

Российский рубль вышел на второе место по волатильности

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Теги:  валюты  курсы валют  волатильность 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

Сообщается, что по расчетам трехмесячных опционов вмененная волатильность рубля составила 24,9% (вмененная волатильность – оценка будущей амплитуды колебаний валютного курса). Выше находится только мексиканский песо, чья вмененная волатильность составила 26,5%.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро поднялись до максимума с февраля 2016 года.


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Теги: 
валюты  курсы валют  волатильность 

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