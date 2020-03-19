19 марта. Mossovetinfo.ru – Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Bloomberg.



Сообщается, что по расчетам трехмесячных опционов вмененная волатильность рубля составила 24,9% (вмененная волатильность – оценка будущей амплитуды колебаний валютного курса). Выше находится только мексиканский песо, чья вмененная волатильность составила 26,5%.



Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро поднялись до максимума с февраля 2016 года.