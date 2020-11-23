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Другое     23.11.2020 17:23

Российское ПО начнут устанавливать на все продаваемые устройства

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Теги:  Правительство РФ  постановления  гаджеты  программное обеспечение 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2021 года на все продаваемые в России гаджеты будут предустанавливать российское программное обеспечение, соответствующее постановление приняло правительство РФ.

Российское ПО будут устанавливать на смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, а также на «умные» телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.

Кабмин утвердил список программного обеспечения, которое будет устанавливаться на гаджеты. Предустанавливать будут, в частности, российские поисковики, браузеры, мессенджеры, карты, соцсети и новостные агрегаторы, голосовые помощники, аудиовизуальные программы, программы для аутентификации в госуслугах, программы для доступа к социально значимым сайтам, почтовые сервисы, сервисы онлайн-трансляций и другое.



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Теги: 
Правительство РФ  постановления  гаджеты  программное обеспечение 

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