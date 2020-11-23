23 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2021 года на все продаваемые в России гаджеты будут предустанавливать российское программное обеспечение, соответствующее постановление приняло правительство РФ.
Российское ПО будут устанавливать на смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, а также на «умные» телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.
Кабмин утвердил список программного обеспечения, которое будет устанавливаться на гаджеты. Предустанавливать будут, в частности, российские поисковики, браузеры, мессенджеры, карты, соцсети и новостные агрегаторы, голосовые помощники, аудиовизуальные программы, программы для аутентификации в госуслугах, программы для доступа к социально значимым сайтам, почтовые сервисы, сервисы онлайн-трансляций и другое.
17:23 Другое Российское ПО начнут устанавливать на все продаваемые устройства
17:09 Власть Роспотребнадзор предложил сделать рекомендации по коронавирусу обязательными к исполнению
16:33 В России Сервис по оформлению ДТП без полицейских заработал во всех регионах России
14:56 Происшествия На зелёной ветке метро произошел сбой
14:27 Происшествия В Красногорске женщина ранила ножом сотрудника Минздрава
09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»
12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время