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Другое     22.07.2020 10:36

Росздравнадзор вновь разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

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Теги:  Росздравнадзор  аппараты ИВЛ 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Росздравнадзор снова выдал регистрационное удостоверение на использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которое было приостановлено после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Росздравнадзора.

Согласно приказу, с 21 июля вновь разрешается использование аппаратов «Авента-М» на территории Российской Федерации.

В результате коротких замыканий в аппаратах ИВЛ «Авента-М» 9 мая произошел пожар в московской больнице № 50 имени Спасокукоцкого, 12 мая - в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате пожаров погибли в общей сложности 7 пациентов.

В связи с пожарами, 13 мая Роспотребнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных после 1 апреля текущего года.

В начале июля стало известно, что проверка Росздравнадзора не выявила прямой связи между сбоями в работе аппаратов ИВЛ «Авента-М» и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.


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Теги: 
Росздравнадзор  аппараты ИВЛ 

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