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Другое     12.08.2020 09:41

«Рубин» высмеял судью матча с «Локомотивом», назвав его лучшим игроком встречи

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Теги:  футбол  судейство  скандалы  чемпионат России по футболу  Рубин 

12 августа. Mossovetinfo.ru – Казанский «Рубин» в официальном клубном аккаунте в Twitter высмеял главного судью матча «Рубин» - «Локомотив» Сергея Иванова, назвав его лучшим игроком матча.

Матч 1-го тура чемпионата России по футболу, проходивший в Казани во вторник, 12 августа, завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. По мнению казанцев, в первом тайме при счете 1:0 судья не поставил пенальти в ворота москвичей, когда вратарь железнодорожников Гилерме сбил выходившего один на один Ивана Игнатьева.

Затем в перерыве матча Иванов удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, а на 65-й минуте матча удалил с поля хорватского полузащитника «Рубина» Сильвие Бегича.

Ранее в 1-м туре уже разразился один судейский скандал. В матче «Спартак» - «Сочи», проходившем в Москве в воскресенье, 9 августа, и завершившемся со счетом 2:2, сочинский клуб ушел от поражения благодаря пенальти, поставленному в ворота москвичей на 88-й минуте.

Одиннадцатиметровый вызвал много вопросов у экспертов и болельщиков. По мнению большинства, пенальти не было. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Позднее главный судья матча Василий Казарцев объяснил, почему назначил этот пенальти.


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Теги: 
футбол  судейство  скандалы  чемпионат России по футболу  Рубин 

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