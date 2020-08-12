12 августа. Mossovetinfo.ru – Казанский «Рубин» в официальном клубном аккаунте в Twitter высмеял главного судью матча «Рубин» - «Локомотив» Сергея Иванова, назвав его лучшим игроком матча.
Матч 1-го тура чемпионата России по футболу, проходивший в Казани во вторник, 12 августа, завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. По мнению казанцев, в первом тайме при счете 1:0 судья не поставил пенальти в ворота москвичей, когда вратарь железнодорожников Гилерме сбил выходившего один на один Ивана Игнатьева.
Затем в перерыве матча Иванов удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, а на 65-й минуте матча удалил с поля хорватского полузащитника «Рубина» Сильвие Бегича.
Ранее в 1-м туре уже разразился один судейский скандал. В матче «Спартак» - «Сочи», проходившем в Москве в воскресенье, 9 августа, и завершившемся со счетом 2:2, сочинский клуб ушел от поражения благодаря пенальти, поставленному в ворота москвичей на 88-й минуте.
Одиннадцатиметровый вызвал много вопросов у экспертов и болельщиков. По мнению большинства, пенальти не было. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Позднее главный судья матча Василий Казарцев объяснил, почему назначил этот пенальти.
10:12 В мире ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса
09:41 Другое «Рубин» высмеял судью матча с «Локомотивом», назвав его лучшим игроком встречи
08:52 В России Минтруд предлагает повысить пособия на детей из малоимущих семей
08:35 В России Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
16:53 Город (Москва и область) Под заселение по программе реновации передано 57 домов
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян
12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции