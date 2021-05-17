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Другое     17.05.2021 16:24

Руй Витория станет новым главным тренером «Спартака»

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Теги:  футбол  Спартак  Руй Витория 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Совет директоров московского «Спартака» одобрил назначение 51-летнего португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что в ближайшие дни португальский тренер прилетит в Москву и подпишет контракт со «Спартаком».

Португалец сменит на посту главного тренера «Спартака» немецко-итальянского тренера Доменико Тедеско, который возглавлял красно-белых с 2019 года и принял решение не продлевать контракт с клубом.

Ранее Витория возглавлял португальские клубы «Пасуш де Феррейра», «Витория», «Бенфика» а также саудовский «Ан-Наср»

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Теги: 
футбол  Спартак  Руй Витория 

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