19.03.2026 13:22

Рынок акций США упал после решения ФРС сохранить базовую ставку - Bloomberg

19 марта — Mossovetinfo.ru — Рынок акций США упал после решения Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить базовую ставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Американские акции упали после решения ФРС США сохранить базовую ставку на уровне 3,5–3,75%, S&P 500 снизился на 1,4%.

Регулятор обратил внимание на несколько повышенный уровень инфляции в стране, а также на обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к резкому росту цен на топливо.

Председатель ФРС Пауэлл признал, что рост цен на нефть ускорит инфляцию в краткосрочной перспективе. Чтобы вернуться к понижению ставок, чиновники ФРС должны увидеть замедление роста цен на товары, который был связан с торговыми тарифами Трампа, сказал Пауэлл.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла $119 за баррель.Об этом свидетельствуют данные торгов.

Накануне Bloomberg сообщил, что ради сдерживания цен на топливо президент США Дональд Трамп разрешил судам с иностранными флагами перевозить товары между портами страны. Глава государства на 60 дней отменил принятый сто лет назад закон о морских перевозках.

Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

