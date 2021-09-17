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Другое     17.09.2021 17:32

Рынок автокредитования в России вырос почти на 60% с начала 2021 года

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Теги:  банки  кредиты  авторынок  автокредиты 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – С начала года российский рынок автокредитования вырос почти на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на ВТБ.

В сообщении отмечается, что за первые 8 месяцев текущего года, российские банки выдали автокредитов почти на 720 миллиардов рублей. При этом, рост объемов автокредитования происходит на фоне падения авторынка.

Ранее сообщалось, что практически каждый второй автомобиль, купленный в России с начала года, приобретен с помощью автокредита.

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Теги: 
банки  кредиты  авторынок  автокредиты 

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