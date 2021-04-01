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Другое     01.04.2021 19:32

С 1 октября в России могут изменить правила для праворульных машин

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Теги:  техосмотр  автомобили 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Новые правила прохождения техосмотра могут ввести с 1 октября для праворульных автомобилей, сообщают «Известия».

Проблема праворульных автомобилей заключается в головной оптике. Она настроена под левостороннее движение, в результате на российских дорогах фары праворульных машин слепят водителей встречного транспорта, при этом почти не освещая обочину, что создает дополнительную опасность для пешеходов.

Если новые правила прохождения техосмотра для праворульных машин будут приняты, водителям таких автомобилей придется либо перенастраивать фары, либо заменять их на фары европейского образца. По данным издания, новые правила ТО для праворульных машин могут вступить в силу с 1 октября.

Ранее автолюбителей Дальнего Востока, где много праворульных машин из Японии, предупредили о проблемах, которые могут возникнуть у них с вступлением в силу новых правил прохождения техосмотра.

Новые правила должны были вступить в силу с 1 марта. Однако в феврале правительство перенесло вступление в силу новых правил прохождения ТО на 1 октября 2021 года.

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Теги: 
техосмотр  автомобили 

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