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Другое     26.09.2018 09:33

Самый яркий метеорный поток осени москвичи смогут увидеть в ночь на 9 октября

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Теги:  астрономические явления  космос  Дракониды 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – В ночь с 8 на 9 октября в Москве при условии ясной погоды можно будет наблюдать самый яркий метеорный поток осени – Дракониды, сообщается на официальном сайте Московского планетария.

Дракониды – один из самых непредсказуемых метеорных потоков. Обычно его интенсивность составляет от 5 до 15 метеоров в час, однако несколько раз в течение XX века его интенсивность резко увеличивалась, и он обрушивал на землю до нескольких сотен метеоров в час. В текущем году, по прогнозам астрономов, интенсивность Драконид будет на уровне 10 метеоров в час.

Пик активности метеорного потока придется на ночь с 8 по 8 октября. В этот период Луна будет в фазе новолуния и не помешает наблюдать за Драконидами.


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Карта места

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Теги: 
астрономические явления  космос  Дракониды 

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