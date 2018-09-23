26 сентября. Mossovetinfo.ru – В ночь с 8 на 9 октября в Москве при условии ясной погоды можно будет наблюдать самый яркий метеорный поток осени – Дракониды, сообщается на официальном сайте Московского планетария.



Дракониды – один из самых непредсказуемых метеорных потоков. Обычно его интенсивность составляет от 5 до 15 метеоров в час, однако несколько раз в течение XX века его интенсивность резко увеличивалась, и он обрушивал на землю до нескольких сотен метеоров в час. В текущем году, по прогнозам астрономов, интенсивность Драконид будет на уровне 10 метеоров в час.



Пик активности метеорного потока придется на ночь с 8 по 8 октября. В этот период Луна будет в фазе новолуния и не помешает наблюдать за Драконидами.