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Другое
26.09.2018, 09:33
Самый яркий метеорный поток осени москвичи смогут увидеть в ночь на 9 октября
26 сентября. Mossovetinfo.ru – В ночь с 8 на 9 октября в Москве при условии ясной погоды можно будет наблюдать самый яркий метеорный поток осени – Дракониды, сообщается на официальном сайте Московс...
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Другое
23.09.2018, 21:17
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби
23 сентября. Mossovetinfo.ru – В матче 8-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в московском дерби. Встреча на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 1:1. ...
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Другое
23.09.2018, 15:17
Около 30 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне
23 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 30 тысяч человек приняли участие в ежегодном Московском марафоне, сообщают организаторы. Дистанция марафона проходила по центральным улицам Москвы. На тра...