27 сентября. Mossovetinfo.ru – Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.
По словам Ротенберга, на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея были достигнуты договоренности о том, что ЧМ-2023 пройдет в России, ЧМ-2024 - в Чехии, а ЧМ-2025 – в Швеции. Кроме того, в 2023 году в российском Новосибирске пройдет также молодежный чемпионат мира. Специально к этим турнирам в Санкт-Петербурге и Новосибирске возведут новые арены, соответственно на 22 и 10 тысяч зрителей.
Чемпионат мира по хоккею проходил в СССР/России 7 раз. В том числе дважды матчи ЧМ принимал Санкт-Петербург – в 2000 и 2016 году (вместе с Москвой).
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