Другие материалы
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Другое
23.04.2021, 17:36
Сайт РЖД «упал» после появления информации о нерабочих днях с 1 по 10 мая
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Сайт РЖД работает со сбоями после объявления «длинных» выходных в мае, сообщается в Telegram-канале РЖД. «Единовременно произошёл резкий рост поисковых запросов и пр...
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Другое
23.04.2021, 13:10
В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей чемпионата Европы вместо четырех
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы 2021 года вместо ранее планировавшихся четырех. Такое решение принял УЕФА после того, как лишил Дублин и Бильбао...
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Другое
23.04.2021, 13:03
УЕФА отобрал у Дублина и Бильбао право на проведение матчей чемпионата Европы
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отобрал право на проведение матчей чемпионата Европы по футболу у ирландского Дублина и испанского Бильбао. Оба города ...