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Другое     23.04.2021 17:36

Сайт РЖД «упал» после появления информации о нерабочих днях с 1 по 10 мая

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Теги:  РЖД  сайт  сбой  майские праздники 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Сайт РЖД работает со сбоями после объявления «длинных» выходных в мае, сообщается в Telegram-канале РЖД.

«Единовременно произошёл резкий рост поисковых запросов и продаж билетов. Компания принимает меры по устранению неполадок», - говорится в сообщении.

Ранее президент Росси Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора объявил, что выходные дни на майские праздники продлятся с 1 по 10 мая.

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Теги: 
РЖД  сайт  сбой  майские праздники 

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