Другое 23.04.2021, 13:10 В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей чемпионата Европы вместо четырех

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы 2021 года вместо ранее планировавшихся четырех. Такое решение принял УЕФА после того, как лишил Дублин и Бильбао...