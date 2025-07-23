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25.07.2025, 07:31
Сбои в работе спутниковой связи Starlink произошел из-за отказа программного обеспечения
25 июля — Mossovetinfo.ru — Перебои в работе сервиса Starlink произошли из-за отказа критически важных компонентов внутр...
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24.07.2025, 08:47
Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии в Пекине
24 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета Антониу Кош...
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23.07.2025, 08:34
В возрасте 76 лет умер основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн
23 июля — Mossovetinfo.ru — Во вторник в возрасте 76 лет умер основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн. Об этом, сообщает Sk...