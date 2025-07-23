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Другое     25.07.2025 07:31

Сбои в работе спутниковой связи Starlink произошел из-за отказа программного обеспечения

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Теги:  Starlink  сбой  Маск 

25 июля — Mossovetinfo.ru — Перебои в работе сервиса Starlink произошли из-за отказа критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения, которые отвечают за работу базовой сети, сообщил вице-президент компании Майкл Николс в аккаунте компании в одной из соцсетей.

По словам Николса, на момент его обращения основные функции Starlink уже были восстановлены. Он уточнил, что сбой длился около двух с половиной часов, за которые многие пользователи столкнулись с проблемами доступа к сервису.

Сбои и неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink, согласно отчету сервиса Downdetector, фиксировались по всему миру, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили, Бразилии, Канаде, Германии.

Американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск на его странице в одной из соцсетей в период сбоя попросил прощения за сбой.

«Сервис вскоре будут восстановлен. Просим прощения за сбой. SpaceX устранит основную проблему, вызвавшую неполадки, чтобы избежать их повторения», - написал Маск.

Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. Его разработала компания SpaceX, основанная Маском в 2002 году.

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Теги: 
Starlink  сбой  Маск 

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