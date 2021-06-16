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Другое     16.06.2021 17:58

Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

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Теги:  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  сборная России по футболу 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла сборную Финляндии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил на 45-й минуте Алексей Миранчук.

После двух туров сборная России набрала три очка и продолжает борьбу за выход из группы. Третий матч россияне сыграют 21 июня в Копенгагене против сборной Дании.

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Карта места

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Теги: 
футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  сборная России по футболу 

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