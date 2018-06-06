7 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА), очередная версия которого опубликована 7 июня на официальном сайте организации.



Это самое низкое место, которая сборная России занимала в рейтинге ФИФА за всю историю команды. Предыдущая версия рейтинга была опубликована в мае. С тех пор сборная России сыграла два матча, в которых проиграла сборной Австрии (0:1) и сыграла вничью со сборной Турции (1:1).



Сборная России станет хозяйкой предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках». Сборная России сыграет в матче открытия чемпионата 14 июня со сборной Саудовской Аравии. 19 июня Сборная России в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Египта, а 25 июня в Самаре – со сборной Уругвая.