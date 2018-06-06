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Другое
07.06.2018, 11:53
Сборная России опустилась на худшее в истории место в рейтинге ФИФА перед ЧМ-2018
7 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА), очередная версия которого опубликована 7 июня на официальном сайте орган...
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Другое
06.06.2018, 07:58
Плавучий дом для водоплавающих птиц появился в парке «Зарядье»
6 июня. Mossovetinfo.ru – Плавучий дом для водоплавающих птиц появился в парке «Зарядье». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Дом установили на понтоне. В ...
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Другое
06.06.2018, 07:22
Бесплатный Wi-Fi появился еще на 118 улицах в пределах ТТК
6 июня. Mossovetinfo.ru – Бесплатный Wi-Fi с начала года появился еще на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми московских парках. Об этом сообщается на официальном по...