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Другое     07.06.2018 11:53

Сборная России опустилась на худшее в истории место в рейтинге ФИФА перед ЧМ-2018

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Теги:  ФИФА  рейтинги  футбол  Сборная России по футболу 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА), очередная версия которого опубликована 7 июня на официальном сайте организации.

Это самое низкое место, которая сборная России занимала в рейтинге ФИФА за всю историю команды. Предыдущая версия рейтинга была опубликована в мае. С тех пор сборная России сыграла два матча, в которых проиграла сборной Австрии (0:1) и сыграла вничью со сборной Турции (1:1).

Сборная России станет хозяйкой предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках». Сборная России сыграет в матче открытия чемпионата 14 июня со сборной Саудовской Аравии. 19 июня Сборная России в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Египта, а 25 июня в Самаре – со сборной Уругвая.


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Теги: 
ФИФА  рейтинги  футбол  Сборная России по футболу 

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