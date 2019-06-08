8 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу обыграла в отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборную Сан-Марино со счетом 9:0 и одержала самую крупную победу в своей истории.
Матч проходил на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. В составе сборной России четыре мяча забил Артем Дзюба (один мяч с пенальти), дважды голы забил Федор Смолов, также голы забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук. Еще один гол в свои ворота забил игрок сборной Сан-Марино Микеле Чеволи.
После трех туров сборная России набрала 6 очков и занимает второе место в своей отборочной группе.
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