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Другое     08.06.2019 20:54

Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории.

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Теги:  футбол  Сборная России по футболу  ЧЕ-2020  рекорды 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу обыграла в отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборную Сан-Марино со счетом 9:0 и одержала самую крупную победу в своей истории.

Матч проходил на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. В составе сборной России четыре мяча забил Артем Дзюба (один мяч с пенальти), дважды голы забил Федор Смолов, также голы забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук. Еще один гол в свои ворота забил игрок сборной Сан-Марино Микеле Чеволи.

После трех туров сборная России набрала 6 очков и занимает второе место в своей отборочной группе.


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Карта места

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Теги: 
футбол  Сборная России по футболу  ЧЕ-2020  рекорды 

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