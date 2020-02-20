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Другое     20.02.2020 12:38

Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге ФИФА

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Теги:  Сборная России по футболу  футбол  ФИФА  рейтинги 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира вошли также Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Сборная Бельгии станет одним из соперников сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Также в одну группу со сборной России попали сборная Дании, которая занимает 16-ю строчку рейтинга, и сборная Финляндии, которая занимает в рейтинге 58-е место.


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Карта места

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Теги: 
Сборная России по футболу  футбол  ФИФА  рейтинги 

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