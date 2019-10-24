24 октября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Подъем сборной России в рейтинге обусловлен победами над сборными Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира входят также сборные Англии, Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.
16:52 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года
16:14 Другое Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
15:35 Город (Москва и область) Столичная ГИБДД призывает водителей поменять летнюю резину на зимнюю
15:04 Город (Москва и область) Около 3 тысяч информационных указателей установят на первых двух МЦД
14:01 Город (Москва и область) Фестиваль «День народного единства» пройдет в Москве со 2 по 4 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года