24 октября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.



Подъем сборной России в рейтинге обусловлен победами над сборными Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.



Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира входят также сборные Англии, Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.