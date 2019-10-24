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Другое     24.10.2019 16:14

Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

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Теги:  Сборная России по футболу  ФИФА  рейтинг  футбол 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Подъем сборной России в рейтинге обусловлен победами над сборными Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира входят также сборные Англии, Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.


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Карта места

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Теги: 
Сборная России по футболу  ФИФА  рейтинг  футбол 

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