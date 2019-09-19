19 сентября, Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА и занимает 42-е место, обновленный рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте организации.



Подъем сборной России в рейтинге обусловлен победами над сборными Шотландии и Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.



Первое место в рейтинге по-прежнему занимает сборная Бельгии. На второе место поднялась сборная Франции, обогнавшая сборную Бразилии. В десятку сильнейших входят также сборные Англии, Португалии, Уругвая, Испании, Хорватии, Колумбии и Аргентины.