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Другое     13.06.2021 01:26

Сборная России стартовала с поражения на чемпионате Европы

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Теги:  футбол  спорт  Евро-2020 

13 июня. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу стартовала с поражения на чемпионате Европы. В субботу в Санкт-Петербурге команда Станислава Червесова разгромно проиграла сборной Бельгии — 0:3.

В следующем матче сборная России примет команду Финляндии, сенсационно обыгравшую датчан. Матч также пройдет в Санкт-Петербурге. Встреча третьего тура группового этапа Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня.

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Теги: 
футбол  спорт  Евро-2020 

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