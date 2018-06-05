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Другое     05.06.2018 22:40

Сборная России сыграла вничью с Турцией в последнем матче перед стартом ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  сборная России  футбол  чемпионат мира  сборная России по футболу 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в последнем товарищеском матче в преддверии домашнего чемпионата мира.

Встреча прошла во вторник на стадионе ЦСКА и завершилась вничью 1:1. В составе сборной России отличился Александр Самедов.

Уже 14 июня сборная России, которая не может выиграть на протяжении семи матчей, примет в «Лужниках» команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира.

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Теги: 
ЧМ-2018  сборная России  футбол  чемпионат мира  сборная России по футболу 

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