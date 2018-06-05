Сборная России сыграла вничью с Турцией в последнем матче перед стартом ЧМ-2018

5 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в последнем товарищеском матче в преддверии домашнего чемпионата мира.



Встреча прошла во вторник на стадионе ЦСКА и завершилась вничью 1:1. В составе сборной России отличился Александр Самедов.



Уже 14 июня сборная России, которая не может выиграть на протяжении семи матчей, примет в «Лужниках» команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира.

