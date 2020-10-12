12 октября. Mossovetinfo.ru –Сборная России по футболу в рамках Лиги наций сыграла вничью в домашнем матче со сборной Турции, матч завершился со счетом 1:1.



В первом тайме счет открыл Антон Миранчук, однако во втором тайме Кенан Караман сравнял счет.



После трех туров Россия лидирует в группе G набрав 7 очков. На втором месте сборная Венгрии, у которой 6 очков. Турция с 2 очками занимает 3 месте, замыкает таблицу группы сборная Сербии, у которой 1 очков.



В среду, 14 октября сборная России сыграет в Москве со сборной Венгрии.