12 октября. Mossovetinfo.ru –Сборная России по футболу в рамках Лиги наций сыграла вничью в домашнем матче со сборной Турции, матч завершился со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Антон Миранчук, однако во втором тайме Кенан Караман сравнял счет.
После трех туров Россия лидирует в группе G набрав 7 очков. На втором месте сборная Венгрии, у которой 6 очков. Турция с 2 очками занимает 3 месте, замыкает таблицу группы сборная Сербии, у которой 1 очков.
В среду, 14 октября сборная России сыграет в Москве со сборной Венгрии.
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