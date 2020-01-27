27 января. Mossovetinfo.ru – В работе почтового сервиса mail.ru 27 января произошел крупный сбой, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Жалобы на работу сервиса поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани и Самары. Пользователи не могут войти в свои аккаунты, некоторые не могут зайти на сайт сервиса.
В микроблоге технической поддержке сервиса в Twitter сообщается, что специалисты работают над устранением неполадок.
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