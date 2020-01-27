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Другое     27.01.2020 12:18

Сбой произошел в работе почтового сервиса mail.ru 27 января

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Теги:  интернет  сервисы  Mail.ru  сбой 

27 января. Mossovetinfo.ru – В работе почтового сервиса mail.ru 27 января произошел крупный сбой, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Жалобы на работу сервиса поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани и Самары. Пользователи не могут войти в свои аккаунты, некоторые не могут зайти на сайт сервиса.

В микроблоге технической поддержке сервиса в Twitter сообщается, что специалисты работают над устранением неполадок.


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Теги: 
интернет  сервисы  Mail.ru  сбой 

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