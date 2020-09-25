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Другое     25.09.2020 14:17

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел днем 25 сентября

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Теги:  мессенджеры  Telegram  сбой 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Сбой в работе мессенджера Telegram произошел днем в пятницу, 25 сентября, следует из данных портала Downdetector.

СО сбое сообщают пользователи Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новогорода, Казани, Уфы, Самары и других российских городов, а также пользователи Германии, Белоруссии, Украины, Финляндии, Италии, Голландии и других стран Европы

Большинство пользователей (74%) сообщают, что не могут подключиться к мессенджеру, еще 25% не могут отправить сообщения.


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Теги: 
мессенджеры  Telegram  сбой 

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