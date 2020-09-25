25 сентября. Mossovetinfo.ru - Сбой в работе мессенджера Telegram произошел днем в пятницу, 25 сентября, следует из данных портала Downdetector.



СО сбое сообщают пользователи Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новогорода, Казани, Уфы, Самары и других российских городов, а также пользователи Германии, Белоруссии, Украины, Финляндии, Италии, Голландии и других стран Европы



Большинство пользователей (74%) сообщают, что не могут подключиться к мессенджеру, еще 25% не могут отправить сообщения.