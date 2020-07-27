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Другое     27.07.2020 13:49

Сбой в работе сервисов Сбербанка произошел днем 27 июля

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Теги:  Сбербанк  сервисы  сбой 

27 июля. Mossovetinfo.ru – В работе сервис Сбербанка днем в понедельник, 27 июля, произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.

Большинство пользователей сообщают о невозможности перевести средства, часть пользователей жалуется на невозможность войти в систему.

Чаще всего на неполадки жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк, у некоторых клиентов в течение нескольких минут могли быть проблемы с использованием сервисов банка, однако в настоящее время проблема устранена.


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Теги: 
Сбербанк  сервисы  сбой 

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