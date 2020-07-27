27 июля. Mossovetinfo.ru – В работе сервис Сбербанка днем в понедельник, 27 июля, произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
Большинство пользователей сообщают о невозможности перевести средства, часть пользователей жалуется на невозможность войти в систему.
Чаще всего на неполадки жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк, у некоторых клиентов в течение нескольких минут могли быть проблемы с использованием сервисов банка, однако в настоящее время проблема устранена.
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