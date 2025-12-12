Другие материалы
16.12.2025, 18:05
Сбой в работе умных устройств «Яндекс» устранен
16 декабря — Mossovetinfo.ru — «Яндекс» устранил временные трудности в работе своих умных устройств, сообщили в прес...
15.12.2025, 06:10
РФ приветствует решение в FIDE о полном допуске российских шахматистов - Песков
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия приветствует решение генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в по...
12.12.2025, 13:48
Указ о запрете регулировать искусственный интеллект штатам подписал Трамп
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ, существенно ограничивающий возможности шт...