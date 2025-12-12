Сбой в работе умных устройств «Яндекс» устранен

16 декабря — Mossovetinfo.ru — «Яндекс» устранил временные трудности в работе своих умных устройств, сообщили в пресс-службе компании. В настоящее время все работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.



Ранее, 16 декабря, ряд телеграм-каналов сообщил, что у умных колонок «Алиса» от «Яндекса» произошел сбой: устройства на все вопросы отвечали, что произошла ошибка и просила задать свой вопрос позже.



Также 29 ноября 2025 года пользователи сообщали о масштабном сбое в работе голосового помощника «Алиса» и умного дома «Яндекса». Умные колонки компании перестали отвечать на команды, долго обрабатывают запросы или выдают ошибки. На все просьбы пользователей умные колонки либо молчат, либо отвечают фразой: «У меня что-то сломалось внутри».