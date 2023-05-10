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Другое     14.05.2023 07:51

СБУ объявила допнабор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

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Теги:  мошенники  деньги  кол-центры  СБУ  Украина  прозвон  банки 

14 мая. Mossovetinfo.ru - Украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в колл-центры, с помощью которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ для финансирования украинской армии, информацию об этом российским коллегам передали источники в СБУ, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур в Херсонской области.

Как рассказал российским коллегам сотрудник СБУ, основные требования при трудоустройстве в организации таковы: прозвон базы клиентов, сбор информации по разговору, грамотно поставленная русская речь, информирование и сопровождение клиента, выявление потребностей и сопровождение на всех этапах.

Ранее крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, сообщали о телефонных мошенниках с Украины, выманивающих деньги у россиян. По данным Сбербанка, около 95% мошеннических звонков гражданам РФ совершаются с Украины, где работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников. ВТБ отмечал, что значительная часть средств, которые мошенники похищают со счетов у россиян, идет на финансирование ВСУ.

По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые колл-центры, основная задача которых - вымогательство денежных средств граждан России и СНГ.

Потенциальным сотрудникам колл-центров сообщают, что звонки производятся не украинским абонентам. При этом указывается, что возможно трудоустройство студентов, лиц без опыта работы, а также предлагается предоставление жилья.

Трудоустройство в эти колл-центры возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо отработать штраф, который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, сим-карт, тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины, - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на данные источника в СБУ, собеседник агентства пояснил, что схема работы колл-центров основана на использовании подставных сим-карт, которые при звонках в РФ предоставляют операторам связи сведения о звонках с российских номеров и номер телефона российского банка, с которым общается клиент. В дальнейшем сотрудники колл-центра звонят жертвам и, представляясь сотрудниками банка, сообщают о блокировке карты и привязанного к ней счета в связи с проведением СВО, а после просят перевести денежные средства на резервный счет, созданный банком. После перевода, заключил источник, деньги поступают в распоряжение СБУ.
Как сообщил сотрудник российских силовых структур, источник в СБУ также передал российским силовикам другую информацию по работе колцентров, в том числе - перечень колл-центров в Днепропетровске, Харькове, Запорожье, осуществляющих набор персонала, и данные на их руководителей.

Офисы расположены в центре города. Заработная плата - до 65 тысяч гривен (около 1750 долларов) в месяц, в том числе надбавки за работу с клиентами.

Ранее ИА МОССОВЕТ со ссылкой на материл Роскачества сообщало 10 признаков, маркеров, по которым возможно определить, что вас хотят обмануть мошенники. Отмечается, что мошенник может авторитетно представиться сотрудником прокуратуры, Банка России или Центробанка. В такой момент мало, кто вспомнит, что ЦБ, например, не работает с физическими лицами и тем более не подает заявления в правоохранительные органы без инициативы клиентов банка. Но платежная карта есть у всех, следовательно, такое письмо не сразу вызывает подозрения.

В конце апреля 2023 года, УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Полученные финансовые средства конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей в Украине.

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Теги: 
мошенники  деньги  кол-центры  СБУ  Украина  прозвон  банки 

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