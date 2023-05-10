14 мая. Mossovetinfo.ru - Украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в колл-центры, с помощью которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ для финансирования украинской армии, информацию об этом российским коллегам передали источники в СБУ, рассказал РИА Новости
сотрудник российских силовых структур в Херсонской области.
Как рассказал российским коллегам сотрудник СБУ, основные требования при трудоустройстве в организации таковы: прозвон базы клиентов, сбор информации по разговору, грамотно поставленная русская речь, информирование и сопровождение клиента, выявление потребностей и сопровождение на всех этапах.
Ранее крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, сообщали о телефонных мошенниках с Украины, выманивающих деньги у россиян. По данным Сбербанка, около 95% мошеннических звонков гражданам РФ совершаются с Украины, где работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников. ВТБ отмечал, что значительная часть средств, которые мошенники похищают со счетов у россиян, идет на финансирование ВСУ.
По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые колл-центры, основная задача которых - вымогательство денежных средств граждан России и СНГ.
Потенциальным сотрудникам колл-центров сообщают, что звонки производятся не украинским абонентам. При этом указывается, что возможно трудоустройство студентов, лиц без опыта работы, а также предлагается предоставление жилья.
Трудоустройство в эти колл-центры возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо отработать штраф, который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, сим-карт, тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины, - сказал собеседник агентства.
Со ссылкой на данные источника в СБУ, собеседник агентства пояснил, что схема работы колл-центров основана на использовании подставных сим-карт, которые при звонках в РФ предоставляют операторам связи сведения о звонках с российских номеров и номер телефона российского банка, с которым общается клиент. В дальнейшем сотрудники колл-центра звонят жертвам и, представляясь сотрудниками банка, сообщают о блокировке карты и привязанного к ней счета в связи с проведением СВО, а после просят перевести денежные средства на резервный счет, созданный банком. После перевода, заключил источник, деньги поступают в распоряжение СБУ.
Как сообщил сотрудник российских силовых структур, источник в СБУ также передал российским силовикам другую информацию по работе колцентров, в том числе - перечень колл-центров в Днепропетровске, Харькове, Запорожье, осуществляющих набор персонала, и данные на их руководителей.
Офисы расположены в центре города. Заработная плата - до 65 тысяч гривен (около 1750 долларов) в месяц, в том числе надбавки за работу с клиентами.
Ранее ИА МОССОВЕТ со ссылкой на материл Роскачества сообщало 10 признаков, маркеров, по которым возможно определить, что вас хотят обмануть мошенники
. Отмечается, что мошенник может авторитетно представиться сотрудником прокуратуры, Банка России или Центробанка. В такой момент мало, кто вспомнит, что ЦБ, например, не работает с физическими лицами и тем более не подает заявления в правоохранительные органы без инициативы клиентов банка. Но платежная карта есть у всех, следовательно, такое письмо не сразу вызывает подозрения.
В конце апреля 2023 года, УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве
, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Полученные финансовые средства конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей в Украине.