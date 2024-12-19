Сенат США принял законопроект о временном финансировании федерального правительства

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Сенат США проголосовал за принятие временного законопроекта о финансировании, расчистив путь для подписания президентом Джо Байденом этого закона, сообщает CNN.



Сенат принял законопроект вскоре после полуночи — формально после истечения срока финансирования, но, тем не менее, предотвратив приостановку работы, которая имела бы далеко идущие последствия. Голосование прошло со счётом 85 против 11.



Теперь законопроект может быть направлен президенту Джо Байдену для подписания в качестве закона. Палата представителей приняла законопроект в пятницу вечером.



Законопроект продлевает государственное финансирование до марта и предусматривает оказание помощи при стихийных бедствиях и поддержку сельского хозяйства. Но законопроект не включает приостановку действия лимита госдолга, - это потребовал от республиканцев избранный президент Дональд Трамп.