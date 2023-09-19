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Другое     21.09.2023 11:38

Сенат США утвердил следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов

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Теги:  США  Объединенный комитет начальников штабов  Чарльз Браун  председатель  Марк Милли 

21 сентября — Mossovetinfo.ru — Сенат США, 83 голосами "за" и "против" - 11, в среду утвердил генерала ВВС, начальника штаба Военно-воздушных сил, Чарльза Брауна в качестве следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов, высшего военного офицера страны.

Он вступит в должность 1 октября, сменив на этом посту Марка Милли.

Ч. Браун станет вторым чернокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов после Колина Пауэлла, который занимал этот пост с 1989 по 1993 год.

Президент США Джозеф Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Ч. Брауна 25 мая.

Многомесячная задержка с утверждением была вызвана тем, что сенатор Томми Тубервиль заблокировал ее из-за своего несогласия с политикой Министерства обороны, связанной с абортами.

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Теги: 
США  Объединенный комитет начальников штабов  Чарльз Браун  председатель  Марк Милли 

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