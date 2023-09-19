Сенат США утвердил следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов

21 сентября — Mossovetinfo.ru — Сенат США, 83 голосами "за" и "против" - 11, в среду утвердил генерала ВВС, начальника штаба Военно-воздушных сил, Чарльза Брауна в качестве следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов, высшего военного офицера страны.



Он вступит в должность 1 октября, сменив на этом посту Марка Милли.



Ч. Браун станет вторым чернокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов после Колина Пауэлла, который занимал этот пост с 1989 по 1993 год.



Президент США Джозеф Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Ч. Брауна 25 мая.



Многомесячная задержка с утверждением была вызвана тем, что сенатор Томми Тубервиль заблокировал ее из-за своего несогласия с политикой Министерства обороны, связанной с абортами.