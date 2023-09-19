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21.09.2023, 11:38
Сенат США утвердил следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов
21 сентября — Mossovetinfo.ru — Сенат США, 83 голосами "за" и "против" - 11, в среду утвердил генерала ВВС, начальника штаб...
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Другое
20.09.2023, 12:58
Визит президента России Владимира Путина в Китай находится на стадии подготовки - Кремль
20 сентября — Mossovetinfo.ru — О датах готовящегося президента России Владимира Путина в Китай (КНР) станет изве...
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Другое
19.09.2023, 09:12
G7 призвала Китай оказать давление на РФ с целью прекращение в Украине СВО
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Страны Группы семи (G7) призывают Китай оказать на Россию давление с целью вывода войс...