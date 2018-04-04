4 апреля. Mossovetinfo.ru - Сезон развода пеших и конных караулов президентского полка стартует 14 апреля. Об этом сообщили в центре по связям с общественностью ФСО.
Сезон развода караулов стартует на Соборной площади московского Кремля.
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