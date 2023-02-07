7 февраля, Mossovetinfo.ru - США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт, в то же время группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 7 февраля, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил.В результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка, - в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, также сообщил Шойгу.Подробнее - на