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Другое     07.02.2023 16:19

Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

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Теги:  Шойгу  Минобороны  совещание  конфликт  вооружение 

7 февраля, Mossovetinfo.ru - США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт, в то же время группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 7 февраля, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил.

В результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка, - в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, также сообщил Шойгу.

Подробнее - на сайте Минобороны

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Теги: 
Шойгу  Минобороны  совещание  конфликт  вооружение 

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