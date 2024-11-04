Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США

7 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил Дональду Трампу поздравления с избранием на пост президента США, призвав две страны найти правильный путь к взаимопониманию в новую эпоху, - сообщает Синьхуа.



Китайский лидер призвал две страны укрепить диалог и контакты, должным образом урегулировать разногласия и расширять взаимовыгодное сотрудничество.



Стабильные, прочные и устойчивые китайско-американские отношения служат интересам обеих стран и отвечают ожиданиям международного сообщества, Китай и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации, - говорится в поздравлении Си Цзиньпина Дональду Трампу.