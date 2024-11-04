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Другое     07.11.2024 07:36

Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США

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Теги:  Си Цзиньпин  Трамп  поздравление  США  Китай  сотрудничество  конфронтация  диалог 

7 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил Дональду Трампу поздравления с избранием на пост президента США, призвав две страны найти правильный путь к взаимопониманию в новую эпоху, - сообщает Синьхуа.

Китайский лидер призвал две страны укрепить диалог и контакты, должным образом урегулировать разногласия и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Стабильные, прочные и устойчивые китайско-американские отношения служат интересам обеих стран и отвечают ожиданиям международного сообщества, Китай и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации, - говорится в поздравлении Си Цзиньпина Дональду Трампу.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Трамп  поздравление  США  Китай  сотрудничество  конфронтация  диалог 

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