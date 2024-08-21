Сильная магнитная буря накроет Землю в понедельник днем 16 сентября

16 сентября — Mossovetinfo.ru — На Земле в понедельник, 16 сентября, ожидается магнитная буря, после полудня она достигнет уровня G3. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН). Магнитная буря утихнет к вечеру вторника, 17 сентября.



В то же время отмечается, что «поступили результаты моделирования выброса, с которыми теперь непонятно что делать. Гидродинамическая модель плазменного облака показывает, что в понедельник оно краем бьёт по Земле, причём с огромной кинетической энергией. Расчётные скорости в момент удара составляют около 900-1000 км/с, а плотность газа до 50 единиц. В целом, это сравнимо с характеристиками облаков, которые били по Земле в мае этого года и вызвали тогда бурю 5 уровня. Пока прогноз даётся осторожно, на уровень 3, но, вообще говоря, при таких параметрах облака может быть что угодно».



Также отмечается, что сейчас рассматривается как наиболее вероятный, с небольшим предпочтением, первый сценарий моделирования магнитной бури. «Если всё же реализуется первый сценарий (а в финальные мировые прогнозы ушёл именно он), то первый удар по Земле по расчётам ожидается около 11 утра по московскому времени 16 сентября в понедельник. Продолжительность бури может составить около 30 часов. Пик колебаний магнитного поля прогнозируется на вечер понедельника. Зона полярных сияния по прогнозу снова будет сконцентрирована в восточном полушарии, то есть над нашей страной. Ниже будут видео выброса и модель движения плазмы к Земле. Обновления их скорее всего уже не будет, так как новой информации взять просто не откуда. Ждём понедельник и посмотрим какой стороной ляжет монетка (прогноза - ред.)».