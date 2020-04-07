7 апреля. Mossovetinfo.ru – Церемонию схождения Благодатного огня покажут в прямом эфире по всему миру, сообщают власти Израиля.



Церемония пройдет в иерусалимском храме Воскресения Христова, известного также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля.



Сообщается, что из-за коронавируса церемония пройдет без присутствия паломников и с ограниченным числом участников.



После церемонии Благодатный огонь будет доставлен представителями духовенства от храма до Яффских ворот, где его передадут представителям посольств. Представители посолсьтв доставят Благодатный огонь в аэропорт Бен-Гурион, где их будут ожидать прибывшие за святыней иностранные представители. По условиям карантина, введенного в Израиле из-за коронавируса, прибывшие иностранные представители должны будут ждать Благодатный огонь, не выходя из своих самолетов.