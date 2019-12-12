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Другое     12.12.2019 11:15

СМИ сообщили о повышении стоимости автомобилей в 2020 году

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Теги:  автомобили  цены  продажи 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозирует, что в 2020 году цены на новые легковые автомобили и внедорожники вырастут на 5%, сообщил журналистам президент РОАД Олег Мосеев.

По словам Мосева, на росте цен скажутся инфляция, повышение ставки утилизационного сбора и курс рубля. Однако, рост цен на автомобили не будет единомоментным, подорожание будет происходить постепенно.

В тоже время в РОАД прогнозируют снижение продаж новых автомобилей в России на 8%. Отмечается, что с начала 2019 года продажи легковых автомобилей и внедорожников в России снизились на 2,8%, причем в последние месяцы падение ускоряется. Мосев отметил, что падение продаж станет одной из причин того, что повышение цен на автомобили будет происходить постепенно «очень мелкими шажками».


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Теги: 
автомобили  цены  продажи 

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