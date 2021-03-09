Собак президента США Байдена выселили из Белого дома

9 марта. Mossovetinfo.ru - Из Белого дома выселили двух немецких овчарок, принадлежащих президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден. Об этом сообщает CNN. Одна из собак укусила сотрудника службы безопасности. Происшествие посчитали достаточно серьезным, чтобы удалить собак.



Одна из овчарок по кличке Мейджор, по информации источников CNN, неоднократно вела себя возбужденно — прыгала, лаяла и пыталась напасть на персонал и охранников. Байден взял Мейджор из приюта в ноябре 2018 года.