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Другое     10.03.2025 14:33

Собак-роботов стали использовать в патрулировании парка Пекине

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Теги:  Пекин  Китай  КНР  собака-робот  робопес  наблюдение  безопасность  мониторинг  Beijing E-Town  Синьхуа  интеллект  умный город 

10 марта — Mossovetinfo.ru — Два робопса, серо-белые роботизированные собаки, оснащенные мультиспектральными камерами и высокоточными датчиками, стали патрулировать местность в парке Пекинской зоны технико-экономического развития, расположенной на юго-востоке китайской столицы. Об этом сообщает Синьхуа.

Администрация Пекинской зоны технико-экономического развития, также известной как Beijing E-Town, в субботу объявила об официальном обновлении своей интеллектуальной системы патрулирования, объединив беспилотные патрульные машины, робопсов с алгоритмами искусственного интеллекта и системой анализа больших данных, чтобы обеспечить круглосуточное патрулирование всего района.

По данным Beijing E-Town, недавно развернутое оборудование включает в себя 18 беспилотных автомобилей L4, 15 патрульных машин с экипажем и двух интеллектуальных робопсов промышленного класса. Беспилотные патрульные машины оснащены панорамными камерами с обзором на 360 градусов и высокоточными датчиками. Эти транспортные средства могут подключаться к видеосистеме "Умный город", создавая тем самым комплексную трехмерную сеть мониторинга, объединяющую воздушное и наземное наблюдение. Благодаря сети 5G система может мгновенно оповещать командный центр, обеспечивая быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации.

Каждая роботизированная собака весит около 65 кг и способна адаптироваться к экстремальным условиям, таким как сильный дождь и высокие температуры. Они оснащены мультиспектральной камерой и прожекторами на голове, а конструкция их спин позволяет быстро устанавливать специализированное оборудование, такое как взрывозащищенное снаряжение и газовые детекторы, что помогает робопсам с поразительной гибкостью справляться с различными задачами.

Также в администрации Beijing E-Town также добавили, что робопсы помогут обеспечить безопасность предстоящего в апреле полумарафона, в котором роботы и люди будут соревноваться на одном маршруте.

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Карта места

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Теги: 
Пекин  Китай  КНР  собака-робот  робопес  наблюдение  безопасность  мониторинг  Beijing E-Town  Синьхуа  интеллект  умный город 

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