22 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1» спрогнозировал, что столицу в 2019 году посетит рекордное число туристов - более 24 миллионов человек.
В 2018 году в Москве побывали 23,5 миллиона туристов. В первые шесть месяцев город посетили 12 миллионов туристов.
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