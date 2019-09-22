22 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1» спрогнозировал, что столицу в 2019 году посетит рекордное число туристов - более 24 миллионов человек.



В 2018 году в Москве побывали 23,5 миллиона туристов. В первые шесть месяцев город посетили 12 миллионов туристов.